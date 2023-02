Donna morta a Cascia: una persona accusata di maltrattamenti

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Potrebbe esserci una storia di soprusi dietro la morte di una donna a Cascia: nell'ambito delle indagini della Procura di Spoleto una persona infatti è accusata di maltrattamenti.

La donna, 48 anni, sarebbe morta in casa e a dare l'allarme è stata la badante. La vittima era disabile e invalida al 100 per cento e viveva insieme a un'altra donna con disturbi psichiatrici, anch'essa invalida al 100 per cento. Per quest'ultima i sanitari intervenuti hanno disposto il ricovero in ospedale in considerazione della presenza di numerosi lividi sul corpo.

Le indagini in corso sono finalizzate ad accertare sia le cause della morte - e a tal fine è stata disposta l'autopsia - sia da verificare la natura delle lesioni sulla donna ricoverata. I carabinieri di Norcia stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, anche attraverso accertamenti di natura scientifica per accertare quanto accaduto all'interno dell' abitazione occupata dalle due donne. (ANSA).