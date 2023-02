Covid: ricoveri e positivi in calo in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Si registra una progressiva diminuzione dei ricoverati Covid in Umbria, ora 100 (il 16,9 per cento in meno su base settimanale), 64 dei quali in area medica Covid e quattro in terapia intensiva (meno 12,5 per cento).

In calo del 2,3 per cento rispetto alla scorsa settimana anche gli attualmente positivi, 1.189. Emerge dai dati sul sito della Regione. I morti sono saliti a 2.430, dieci in più nell'ultima settimana. (ANSA).