Un musical a sostegno del reparto di Pediatria di Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 16 FEB - Un musical per sostenere il reparto di Pediatria dell'ospedale di Foligno. Sul palco dell'Auditorium San Domenico il Jesus Christ Superstar (1 e 2 aprile, alle 17.00) della compagnia Olbc grazie ai service club di Foligno e l'Atletica Winner.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto per l'acquisto di presìdi medici per le attività del reparto di Pediatria del nosocomio folignate.

In particolare servirà a fornire la struttura di un monitor multiparametrico che consentirà di tenere sotto controllo i parametri vitali dei piccoli pazienti che presentano problematiche respiratorie, cardiologiche e neurologiche. Parte del ricavato, inoltre, verrà utilizzato poi per l'ossigenoterapia ad alti flussi, un sistema di supporto respiratorio che è uno strumento molto importante per aiutare i bambini nelle attività respiratorie. "Questa iniziativa è davvero importante per noi - spiega la dottoressa Beatrice Messini, facente funzioni responsabile Struttura complessa di Pediatria Foligno-Spoleto - soprattutto alla luce di quello che stiamo passando in queste settimane in cui purtroppo abbiamo assistito a un forte aumento di ricoveri di bambini con virus sinciziale". (ANSA).