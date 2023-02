Trovato con circa 78 grammi di hascisc, arrestato minorenne

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Un minorenne è stato arrestato - e posto ai domiciliari - a Orvieto dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di circa 78 grammi di hascisc.

Nella giornata di San Valentino, i militari del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno fermato per un controllo un gruppo di ragazzi nei pressi della stazione ferroviaria. Uno di loro, alla vista dei carabinieri, si è allontanato velocemente dirigendosi verso una stradina secondaria, seguito da uno dei militari che lo ha visto gettare a terra un panetto di hascisc successivamente pesato e risultato essere di circa 77 grammi. Il ragazzo, minorenne, è stato bloccato e identificato.

E' stato quindi accompagnato in caserma e sono stati avvisati i suoi genitori. Nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato un altro grammo di hascisc.

E' stato quindi arrestato - di concerto con la procura dei minori di Perugia - per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, come disposto da quell'Autorità giudiziaria, affidato ai suoi genitori e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della successiva udienza di convalida.

Nell'ambito del medesimo servizio sono state inoltre segnalate amministrativamente tre persone trovate in possesso, rispettivamente, di 3 grammi di hascisc, di 1grammo circa di hascisc e di 1 grammo di marijuana. Tutta la sostanza recuperata è stata posta sotto sequestro. (ANSA).