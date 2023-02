Sciurpa si racconta a "Incontri e dialoghi a Santa Giuliana"

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Aula Magna della Scuola di lingue estere al completo per il quarto appuntamento di "Incontri e dialoghi a Santa Giuliana", svoltosi giovedì pomeriggio con al centro Claudio Sciurpa, amministratore delegato di Vitagraft, azienda leader nella produzione di cibo per animali domestici.

Sciurpa ha raccontato la sua storia imprenditoriale partendo da una intuizione di oltre 40 anni fa quando si iniziava a puntare su una migliore sulla qualità della vita di cani e gatti partendo da una corretta alimentazione. L'incontro con l'imprenditore di Castiglione del Lago, coordinato dai giornalisti Mario Mariano e Italo Carmignani, è stato arricchito dalle testimonianze del sindaco della città lacustre Matteo Burico, del magistrato Fausto Cardella, del presidente della Camera penale di Perugia, Marco Angelini e dall'amministratore delegato di Minimetrò Sandro Paiano.

Articolato - riferiscono gli organizzatori - è stato anche il racconto dell'impegno sportivo di Sciurpa, che ha guidato il volley perugino verso la prima storica promozione in serie A.

Sportivo praticante con risultati eccellenti nel tiro al piattello, Sciurpa da cinque anni è impegnato nella sponsorizzazione del Perugia calcio. Vitagraft, che ha chiuso il 2022 con un bilancio di 50 milioni di fatturato, impiega nella sua attività di commercializzazione 50 dipendenti. (ANSA).