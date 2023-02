"L'Umbria del vino", annunciate le 17 cantine vincitrici

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Sono state annunciate le 17 cantine vincitrici della seconda edizione del concorso enologico regionale "L'Umbria del vino". La proclamazione è stata fatta nella sede di Perugia della Camera di commercio dell'Umbria. I risultati - sottolineano gli organizzatori - "confermano l'interesse delle cantine e soprattutto la qualità dei vini. Con le aziende vitivinicole che sono migliorate notevolmente dal punto di vista strutturale oltre che per la crescita del prodotto".

Hanno ricevuto un premio le seguenti cantine: Azienda Agraria Madrevite (Castiglione del Lago); Azienda Agraria Pucciarella (Magione); Azienda Agraria Scacciadiavoli (Montefalco); Azienda Agrituristica Baldassarri di Roberto Lepri (Perugia); Cantina Fratelli Pardi (Montefalco); Cantina Le Cimate (Montefalco); Cantina Santo Iolo (Narni); Cantine Bettona-Vetunna-Viticoltori Umbri dal 1960 (Bettona); Cantine Blasi (Umbertide); Fattoria di Monticello (San Venanzo); Soc. Agr. Bettalunga (Marsciano); Briziarelli (Bevagna);Moretti O mero (Giano dell'Umbria); Berioli (Magione); Tenuta Affaitati (San Venzano); Tenute Lunelli (Bevagna); Terre De La Custodia (Gualdo Cattaneo). "Dopo la felice esperienza dello scorso anno - ha affermato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - siamo tornati a parlare di vino, attraverso questa seconda edizione del concorso autorizzato nel 2021 dall'allora ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali, e fortemente voluto da questa Camera di commercio insieme alla Regione Umbria, alle associazioni di rappresentanza degli agricoltori per favorire la conoscenza e l'apprezzamento dei nostri vini, nella consapevolezza che il vino umbro rappresenta un prodotto dotato di qualità e di grandi potenzialità".

Sono state 58 le cantine ammesse, per complessive 162 etichette e con vini che, come verificato dalla commissione di qualità che ha lavorato sotto la guida di Riccardo Cotarella, presidente nazionale e internazionale degli Enologi, "si contraddistinguono per livello qualitativo, personalità e carattere". Per il segretario generale della Camera di commercio, Federico Sisti, "scopo principale non è quello di avere dei vincitori, ma di accendere un focus sul settore". (ANSA).