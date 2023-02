Donna morta in casa a Cascia, in corso accertamenti

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Una donna di circa 60 anni è morta in casa, a Cascia, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Secondo quanto si è potuto apprendere, a chiamare i soccorsi è stata la badante, che ha composto il numero unico 112.

Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma la donna è morta prima dell'arrivo dell'elicottero.

Per accertare le cause del decesso è stata disposta l'autopsia.

I carabinieri hanno riferito che al momento è prematuro formulare ipotesi sulle cause dell'accaduto. (ANSA).