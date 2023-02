59/a edizione di Nero Norcia dal 25 febbraio al 5 marzo

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Per la sua 59/a edizione Nero Norcia si arricchisce di nuovi partner e andrà in scena non più solo nei weekend, ma dal 25 febbraio al 5 marzo con eventi e appuntamenti quindi per nove giorni consecutivi. Sono queste le principali novità della tradizionale Mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, annunciate a Perugia nel corso di una conferenza stampa alla presenza anche della presidente della Regione, Donatella Tesei. L'Università dei Sapori e UmbriaFiere i due partner della manifestazione.

UmbriaFiere, società che gestisce il centro fieristico regionale a Bastia Umbra, da quest'anno curerà la logistica e l'allestimento dell'evento, aiutando a migliorare la fruizione del percorso mostra.

Nero Norcia ancora come "uno dei momenti di promozione e rilancio del territorio più importanti" per il sindaco Alemanno che ha inoltre osservato: "I nuovi partner che ci accompagnano in questa edizione costituiscono l'ossatura portante del nuovo modo di vedere la manifestazione che quest'anno si sviluppa in nove giornate consecutive con i weekend pensati per il grande pubblico e le altre giornate dedicate soprattutto all'approfondimento".

Apprezzamento per il nuovo format è arrivato anche da parte della presidente della Regione Tesei perché "consentirà - ha detto - di portare molti più turisti in un'area particolarmente bella anche se provata".

"Nero Norcia - ha poi concluso Tesei - è un evento molto importante nel panorama regionale e si lega a quell'idea di cultura in senso ampio che stiamo promuovendo".

La mostra mercato con i suoi circa 70 stand si snoderà per le vie del centro storico con espositori di eccellenze locali e nazionali. Tra gli appuntamenti convegnistici, lunedì 27 ci sarà la presentazione del progetto di candidatura di Norcia a "Creative City of gastronomy Unesco".

Lo chef stellato Maurizio Serva (si esibirà sabato 4 marzo) e il tre spicchi Gambero Rosso Mario Cipriano (il 5 marzo) saranno due dei nomi più illustri che presidieranno Palazzo Graziani (già Battaglia) con i loro show cooking a cui si potrà partecipare, su prenotazione, dal sito nero-norcia.it. (ANSA).