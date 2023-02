Grillo, 'cosa penso di Di Maio? Dio mio"

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - "Cosa penso di Di Maio? Dio mio, Dio mio, Dio mio": così Beppe Grillo nel suo ritorno a teatro a Orvieto, con lo spettacolo "Io sono il peggiore", ha risposto alla domanda raccolta tra il pubblico sull'ex ministro del M5s.

"Non penso né male né bene, il suo non lo chiamo neanche tradimento", ha aggiunto Grillo.

"Di Maio - ha detto ancora il comico - ha fatto una cosa meravigliosa, ci ha tolto un po' di roba che c'era dentro e ci ha permesso di rinascere". "Ci ha permesso di rinascere con il Mago di Oz Conte, oggi ci vuole una persona corretta, educata, non uno che grida". "Io ho gridato tanto, ora basta gridare", ha detto ancora Grillo.

All'inizio dello spettacolo al teatro Mancinelli, il fondatore del M5s ha fatto scrivere dagli spettatori alcune domande che sono state riposte in un cesto della spazzatura e man mano risponde ai quesiti.

"Il reddito di cittadinanza lo darei a tutti, ricchi e poveri, 1.500 euro a tutti", ha detto in un altro momento dello spettacolo. "Il reddito di cittadinanza a tutti costerebbe 140 miliardi, dove trovi i soldi? Togli gli ammortizzatori sociali e le pensioni", ha detto Grillo rivolgendosi ad uno spettatore che aveva sollevato la domanda.

Ad assistere allo spettacolo, anche l'ex presidente del Consiglio, e attuale leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, seduto in uno dei palchetti centrali, proprio davanti al palcoscenico. Assieme al presidente Conte, anche Pasquale Tridico, presidente dell'Inps.Tra gli spettatori anche l'ex presidente della Camera, Roberto Fico.(ANSA).