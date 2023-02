Controlli straordinari della polizia a Fontivegge

(ANSA) - PERUGIA, 15 FEB - La polizia di Stato di Perugia ha svolto controlli straordinari in tutta l'area della stazione di Fontivegge.

Il monitoraggio ha visto l'impiego di pattuglie delle volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche.

Battute a tappeto, anche con pattugliamenti a piedi, diverse zone: via Campo di Marte, via Canali, via del Macello e via della Ferrovia dove sono state identificate 280 persone e controllati 105 veicoli, elevando anche due sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Nel corso dell'attività - spiega la questura - sono stati svolti anche controlli finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In via Campo di Marte, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi. Raggiunto dai poliziotti, è stato è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti cocaina e sostanza cannabinoide.

L'uomo, tunisino, è inoltre risultato irregolare e inottemperante all'ordine del questore di lasciare lo Stato. Per questo motivo, dopo essere stato denunciato sarà espulso dall'Italia. (ANSA).