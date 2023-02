Landini, superare l'obbligo dell'alternanza scuola-lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - "L'alternanza scuola lavoro per i disastri che ha determinato, fino a far morire delle persone, è necessario cambiarla": a dirlo è stato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine del congresso nazionale della Federazione lavoratori della conoscenza che si svolge a Perugia. "Noi chiediamo che venga superato l'obbligo dell' alternanza scuola lavoro e che si possa discutere seriamente di nuove forme in cui però devono essere garantite le condizioni di sicurezza", ha aggiunto Landini. Che ha posto anche il problema di "garantire il diritto alla scuola per tutti. Noi - ha ricordato - siamo il Paese che ha la dispersione scolastica più alta d'Europa e il minor numero di laureati e diplomati e in più siamo il Paese che ha più giovani diplomati e laureati che se ne vanno via dal proprio Paese".

"Investire sulla scuola e sulla qualità della scuola è un elemento fondamentale e tanto più in una situazione in cui l'istruzione e la cultura servono anche per gestire i cambiamenti nel lavoro", ha aggiunto il segretario Cgil. Che ha concluso chiedendo "investimenti nella scuola pubblica e una vera lotta all'evasione fiscale".

"I soldi recuperati vanno investiti sulla scuola, sulla sanità e per rendere stabili i lavoratori precari di questi settori, oltre che creare nuovi posti di lavoro", ha sottolineato Landini. (ANSA).