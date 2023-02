Comunità energetiche occasione da non perdere,convegno a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Delle comunità energetiche anche in Umbria come "occasione da non perdere" e come "contributo fondamentale" sia alla transizione che all'autonomia energetica si è parlato nel corso di un convegno organizzato dal Gruppo Gesenu in collaborazione con Confindustria Umbria e la società Fusion a A Perugia, nell'auditorium della sede degli industriali umbri.

Una ventina - è stato ricordato - sono al momento le comunità energetiche in Umbria ed in generale tutte le Cer in Italia, in linea comunque già con le normative, sono però in attesa dei decreti attuativi che chiariranno il quadro regolatorio e della parte dei fondi che il Pnrr ha riservato alle comunità (2,2 miliardi di euro).

"Puntiamo ad un'Umbria - ha affermato l'assessore regionale Roberto Morroni - con un ruolo di primo piano sul tema delle comunità energetiche, come elemento di svolta anche sotto il profilo della costruzione dell'autonomia energetica. Umbria come territorio di esempio per la sostenibilità, prima di tutto economica e poi ambientale e sociale". Il vicepresidente della Regione ha poi ricordato, mentre si sta pensando ad un Disegno di legge regionale per definire il percorso delle comunità e le risorse in merito alla realizzazione degli impianti, che dalla fine del 2022 sono stati aperti i tavoli con i comuni umbri e con i rappresentanti del mondo economico e produttivo regionale "per iniziare a prendere consapevolezza di cosa rappresentano per poter raggiungere l'autonomia energetica, fattore necessario se vogliamo guardare al futuro".

"Da oltre un anno Confindustria Umbria - ha sottolineato il suo presidente, Vincenzo Briziarelli - ha focalizzato la sua attenzione sul tema delle comunità energetiche, perché non vi è dubbio che associarsi per produrre, con fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, e poi condividere quella in eccesso con la comunità non è un'operazione speculativa, ma una scelta imprenditoriale per fornire benefici ambientali, economici e sociali al territorio".

La comunità energetica promossa da Gesenu è una delle prime ad essere realizzate in Umbria, e per Briziarelli "segna un tracciato che molte altre aziende dovranno percorrere". (ANSA).