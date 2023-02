Tesei, economia umbra deve molto all'attività cooperative

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - "L'economia della regione deve molto all'attività delle aziende cooperative": lo ha affermato la presidente umbra, Donatella Tesei, intervenendo al 13/o congresso regionale di Legacoop. Condividendo l'analisi della relazione del presidente uscente Dino Ricci, ha apprezzato il lavoro "straordinario" fatto in questi anni da Legacoop che "non è mai mancata a tutti i tavoli e sempre in modo costruttivo".

"Posso affermare - ha detto Tesei rivolgendosi ai vertici di Legacoop - che abbiamo vissuto e affrontato insieme un momento difficile con una interlocuzione costante e ho sentito sempre la vostra presenza fattiva e collaborativa. Da tutto questo la regione ne è uscita bene e si è rafforzata".

"Con la cooperazione umbra - ha aggiunto la presidente della Regione - abbiamo fatto tante cose insieme e altre ne faremo, con un percorso che potrà continuare anche con il nuovo presidente designato all'unanimità, Danilo Valenti".

Tra le sfide principali da affrontare sempre "facendo squadra", Tesei ha parlato del contrasto alla denatalità, del sostegno ai giovani e dell'accesso al credito, "con Gepafin che è chiamata ad assumere un ruolo importante per mettere in campo risorse per far crescere le aziende soprattutto in tema di sostenibilità". (ANSA).