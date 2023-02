Spara in aria da balcone di casa e viene denunciato

(ANSA) - BETTONA (PERUGIA), 13 FEB - E' stato notato sparare in aria un colpo di fucile dal proprio balcone di una casa di Bettona e poi rientrare di corsa nell'abitazione un anziano denunciato a piede libero per esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, sequestrate così come le cartucce e il porto d'armi.

I militari si sono attivati in seguito alla segnalazione di colpi di arma da fuoco esplosi molto vicino alle abitazioni.

Secondo alcuni si trattava di cacciatori, ma un cittadino ha invece riferito ai militari di avere notato un uomo sparare dal proprio balcone.

I carabinieri - è detto in una loro nota - hanno così scoperto che si trattava di un anziano che deteneva regolarmente alcuni fucili da caccia e ogni tanto esplodeva dei colpi in aria. A suo dire per spaventare i ladri o per colpire gli uccelli che si mettevano sugli alberi di fronte alla sua abitazione, riferiscono gli investigatori.

Durante il controllo è anche emerso che l'uomo non rispettava i parametri di sicurezza previsti per la custodia delle armi e delle cartucce. (ANSA).