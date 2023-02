Paola Fioroni e Pastorelli, impegno per sostegno famiglia

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - "Prosegue l'impegno della Lega in Umbria nella promozione di iniziative indirizzate alla tutela e al sostegno della famiglia. Bene in questa direzione la stipula con la Provincia autonoma di Trento del protocollo di intesa per la promozione e la diffusione di buone prassi in materia di politiche per il benessere della famiglia": a sottolinearlo sono i consiglieri regionali della Lega, Stefano Pastorelli (capogruppo) e Paola Fioroni (vicepresidente Assemblea legislativa). La quale, insieme all'assessore Luca Coletto ha sottoscritto a Trento il documento triennale. "Siamo molto soddisfatti del percorso avviato in Umbria nella promozione di politiche a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità" spiegano i consiglieri leghisti.

"Soprattutto in questo momento difficile dal punto di vista economico e sociale - affermano Pastorelli e Fioroni in una nota -, i cittadini hanno bisogno di sentire le istituzioni vicine al territorio e attente alle varie esigenze. È necessario porre in essere provvedimenti strutturali e continuativi come si sta facendo in Umbria da qualche anno e riprodurre le buone pratiche attivate da altre realtà italiane come la Provincia di Trento, che rappresenta un modello nazionale nell'ambito della promozione e dell'attuazione di iniziative in materia di politiche familiari". “La stipula del protocollo di intesa – spiegano Pastorelli e Fioroni - comporta l’individuazione del programma esecutivo e delle progettualità da attuare nel conseguimento degli obiettivi fissati, iniziando dallo stabilire un rapporto di reciproca collaborazione, volto allo scambio delle esperienze maturate nella promozione e attuazione di politiche familiari. Tra i vari punti nel documento si prevede di attivare processi virtuosi per promuovere il miglioramento delle politiche di conciliazione tra vita familiare e lavorativa, sistemi di responsabilità sociale d'impresa e welfare aziendale e di promuovere l’adesione a reti nazionali ed europee con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le esperienze orientate a valorizzare la famiglia. Anche in Umbria il nuovo governo regionale ha saputo sviluppare diversi processi volti a tutelare le famiglie e sostenere la natalità e la maternità, garantendo servizi per la prima infanzia, oltre a quelli socio educativi e socio assistenziali e promuovendo interventi importanti nel contesto di crisi attuale. Pensiamo, ad esempio al bonus bebè per i nuovi nati, il bonus per favorire la pratica dello sport per i più giovani e le borse di studio avviate per studenti e universitari, le possibilità offerte dalla nuova legge regionale sulle case popolari alle giovani coppie con figli minori a carico, le iniziative a sostegno di anziani e disabili, come i 2 milioni di euro in più stanziati per progetti di vita indipendente e le disposizioni contenute nella legge regionale sulla famiglia in fase di dibattito in commissione regionale”.