Intesa tra Trentino e Umbria per politiche famigliari

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - Avviare un processo culturale di sensibilizzazione e di riorientamento dell'attività delle istituzioni ai bisogni e al benessere delle famiglie e combattere la denatalità. È questo - si apprende - l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Umbria.

"Il Trentino promuove buone prassi che vengono viste, conosciute e apprezzate da molte regioni d'Italia. Il protocollo d'intesa con la Regione Umbria conferma la bontà delle politiche trentine e la loro attrattività e diffusione a livello nazionale", ha specificato l'assessore alle politiche familiari della Provincia di Trento, Stefania Segnana.

"In Umbria la popolazione residente è prevista in decrescita, da 865.000 residenti nel 2021 a 835.000 nel 2030, ed è stato registrato un forte calo delle nascite. È quindi necessario mettere in atto azioni in grado di fronteggiare, o per lo meno attenuare, le problematiche che inducono a impedire o rallentare la formazione di famiglie o la decisione di non avere figli", ha detto l'assessore alla salute e politiche sociali della Regione Umbria, Luca Coletto.

Ad oggi, hanno aderito 15 enti locali umbri al "Network nazionale dei Comuni amici della famiglia". Si tratta di Todi, Perugia, Città di Castello, Foligno, Castel Ritaldi, Marsciano, Umbertide, Torgiano, Spoleto, Bastia Umbra, Deruta, Collazzone, Acquasparta, Terni, Orvieto. Di questi, tre Comuni (Perugia, Todi e Foligno) hanno ottenuto la certificazione "Family in Italia".

La vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Paola Fioroni, ha ricordato che il protocollo "è frutto di un percorso che ci ha visti fortemente impegnati a sostegno delle richieste dei Comuni umbri, delle associazioni e delle famiglie stesse".

Il protocollo avrà durata triennale, prorogabile, e i due interlocutori privilegiati saranno l'Agenzia per la coesione sociale per la Provincia autonoma di Trento e la Direzione Salute e Welfare per la Regione Umbria. Alla firma erano presenti anche due rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn). (ANSA).