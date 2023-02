Comitato, in Umbria Bonaccini stacca di 20 punti Schlein

“Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, a risultati ormai acquisiti, in Umbria stacca di oltre 20 punti (con punte sopra l’80% dei consensi in Alto Tevere e nello spoletino), la seconda, Elly Schlein, restituendo una visione politica netta di quello che gli umbri si aspettano dal Pd”: ad annunciarlo è il comitato Umbria x Bonaccini di cui sono componenti fra gli altri Anna Ascani, Michele Bettarelli, Simona Meloni e Fabio Paparelli. I quali esprimono “soddisfazione per il risultato del candidato Bonaccini, in attesa della fase del congresso aperta a tutti, anche ai semplici simpatizzanti”. “Il congresso del Partito democratico – sostiene il comitato in una nota – dimostra come il Pd sia l’unico partito italiano che chiama migliaia di persone a scegliere chi deve guidarli, mentre gli altri non solo non fanno le primarie, ma decidono in una stanza. Siamo l’unico partito davvero capace di aprirsi alle istanze dei cittadini, attraverso giornate di democrazia, come quelle che abbiamo vissuto e stiamo vivendo attraverso il congresso. L’incontro con i cittadini, lo scambio di idee e la ricerca di soluzioni ai problemi è l’essenza stessa della politica, che il Pd porta avanti da sempre. Per questo ringraziamo anche gli altri candidati che si sono messi a disposizione: Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli”. “Gli iscritti dell’Umbria – proseguono gli esponenti del comitato – hanno scelto un percorso fatto di competenza, esperienza e innovazione, per un partito progressista, in grado in di dare risposte serie e concrete. Grazie a chi ha votato e auspichiamo che anche la giornata di domenica 26 febbraio, quella delle primarie, possa essere un’altra bella pagina di democrazia”.