Tesei, io ricandidata? lavoriamo per il bene dell'Umbria

(ANSA) - TERNI, 12 FEB - "Se resto la migliore candidata presidente di Regione del centrodestra, come ha detto Matteo Salvini, non lo dovete chiedere a me, di certo occorre continuare a lavorare per il bene dell'Umbria": così all'ANSA la governatrice, Donatella Tesei, dopo che il segretario della Lega l'ha ricandidata da Milano anche per un eventuale secondo mandato. "Le parole che Salvini ha avuto per me fanno piacere e la mia disponibilità per la ricandidatura alla presidenza della Regione c'è sempre stata", ha aggiunto la presidente. (ANSA).