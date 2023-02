Prisco, i Vigili del fuoco coordinano le squadre Usar in Turchia

(ANSA) - PERUGIA, 12 FEB - "Al team italiano dei Vigili del fuoco, primo ad intervenire sullo scenario del catastrofico sisma che ha sconvolto Turchia e Siria, è stato affidato dall'Onu il coordinamento delle squadre internazionali Usar" specializzate nelle ricerche: lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno con delega ai Vigili del fuoco, Emanuele Prisco.

"Il coordinamento dell'International search and rescue advisory group, condotto dal team leader italiano, si è insediato nella provincia di Hatay, ad Antiochia, presso il campo base dei vigili del fuoco italiani", ha spiegato Prisco in una nota. "Da lì, coadiuvato da Cina, Gran Bretagna e Oman - ha aggiunto -, provvederà alla distribuzione dei vari team intervenuti in questi sei giorni sul posto, in base alle necessità, alle disponibilità e alle specializzazioni. Questo sistema renderà più efficienti ed efficaci gli interventi mirati alla ricerca di persone sotto le macerie dei numerosi edifici crollati nella regione".

Per il sottosegretario si tratta di "una scelta che rende orgogliosi di questi professionisti del soccorso che stanno lavorando incessantemente sin dalle prime ore e in condizioni proibitive". "La prima squadra di 60 vigili del fuoco, diretta dal comandante Nicola Ciannelli - ha annunciato -, è in procinto di rientrare in Italia, sostituita dal nuovo contingente. Da lunedì scorso, a poche ore dalla prima, potentissima scossa, il gruppo ha lavorato h24, riuscendo a salvare due ragazzi, estratti vivi dalle macerie. Sono particolarmente orgoglioso di questi uomini e auguro buon lavoro - ha concluso Prisco - al nuovo team in arrivo nella Turchia meridionale, in uno scenario che non è eccessivo definire apocalittico". (ANSA).