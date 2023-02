Controlli polizia a Foligno contro le "stragi del sabato sera"

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - La polizia di Stato di Perugia ha riproposto, nella notte fra venerdì e sabato, a Foligno, il dispositivo mirato a rafforzare il pattugliamento del territorio e diretto a prevenire le "stragi del sabato sera".

Oltre ai quattro equipaggi della sezione della polizia stradale di Perugia, era presente anche il personale del commissariato di Foligno insieme a quello dell'ufficio sanitario della questura di Perugia per gli accertamenti medico legali sui conducenti, al fine di verificare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

I controlli, disposti sulle principali strade del centro abitato di Foligno, hanno permesso di monitorare più di 80 conducenti, per due dei quali è scattato il ritiro della patente di guida.

Sono stati 12 i conducenti multati per diverse violazioni al Codice della strada. Tra questi, un automobilista circolava senza l'assicurazione obbligatoria del veicolo per la responsabilità civile; un altro, invece, è stato sorpreso con la patente di guida scaduta.

A un altro è stata anche ritirata la carta di circolazione per la mancata revisione periodica del veicolo.

In complesso, l'attività ha portato alla decurtazione di 45 punti patente. Il servizio di monitoraggio verrà periodicamente riproposto sia in ambito provinciale sia nella città di Perugia.

