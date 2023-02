Tornano a crescere i ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - Dopo essere stati per diverso tempo in discesa fanno registrare una risalita i ricoverati positivi al Covid in Umbria, più 4,5 per cento su base settimanale. Pur su numeri contenuti, 127, con cinque posti occupati nelle terapie intensive, più 9,4 per cento. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Prosegue invece il calo degli attualmente positivi, ora 1.323, meno 3,7 per cento sempre in una settimana e crescono dello 0,1 i guariti. Stesso dato percentuale per i morti, 2.420 dall'inizio della pandemia.

Uniforme nelle ultime settimane il dato dei tamponi analizzati, più 0,1 per cento di antigenici e stabile il dato dei molecolari. (ANSA).