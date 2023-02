Sindaco Foligno, reso omaggio ai martiri delle foibe

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 10 FEB - "Abbiamo reso omaggio ai martiri delle foibe, onorando il Giorno del ricordo del 10 febbraio, ricorrenza fortemente voluta per ricordare tutte le vittime delle Foibe; dell'esodo degli istriani, dei dalmati e dei fiumani e della vicenda orientale": è quanto ricorda il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini.

"Abbiamo ricordato - ha affermato Zuccarini in una nota del Comune - la pulizia etnica portata avanti senza pietà dal regime jugoslavo di Josip Broz Tito, nel nome dell'ideologia comunista.

Ricordo che il Consiglio comunale ha approvato una mozione da me presentata per chiedere al Governo la revoca delle onorificenze e titoli al merito della Repubblica italiana al sanguinario dittatore comunista. Spiace che non sia stata votata all'unanimità, come la cittadinanza alla senatrice Liliana Segre e il progetto delle pietre d'inciampo. In questa giornata abbiamo voluto rendere omaggio anche a Gaetano Pinna, esule istriano, uno dei pochi superstiti di El Alamein, artigliere paracadutista della Folgore, e a Norma Cossetto, giovane studentessa italiana violentata, seviziata e gettata viva nella Foiba di Villa Surani. Abbiamo inoltre disposto le bandiere a mezz'asta a Palazzo Comunale. Ringrazio tutti per la partecipazione, ogni volta più consistente e significativa, in particolar modo don Giovanni Zampa e don Simone Marchi e Pierfrancesco Pinna per la toccante testimonianza". (ANSA).