Coletto, anche in pandemia Umbria ha fatto prevenzione

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - E' "particolarmente soddisfatto" dei risultati ottenuti dalla sanità umbra in tema di prevenzione nel 2020 "nel pieno della pandemia" l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto che commenta i dati forniti dal sistema di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) del ministero della Salute. Lo fa rispondendo all'ANSA.

Per l'Umbria la valutazione finale dell'area prevenzione collettiva e sanità pubblica per il 2020 si attesta su un punteggio pari a 89,64 e risulta quindi "ampiamente sopra la soglia di adempienza".

"Siamo stati promossi in tutti gli ambiti - sottolinea Coletto -, anche sul territorio. Gli ospedali hanno resistito ma ciò che rende più orgogliosi è avere fatto prevenzione anche nel momento peggiore del Covid".

Per l'assessore "chi punta il dito contro la sanità non guarda ai dati reali". "Noi guardiamo invece - aggiunge - ai buoni risultati ottenuti nell'interesse dei cittadini. Anche la spesa è stata corretta e gestita bene".

Coletto quindi sottolinea che la mobilità passiva "è un problema legato a 11 anni di mancata programmazione", mentre "per le liste d'attesa, tema sempre presente, si è appesantito durante i due anni di Covid con le relative parziali chiusure di ambulatori e ospedali". "Il nuovo Piano sanitario regionale - ricorda - è stato già approvato dal Ministero e ora è all'esame della Commissione regionale. Stiamo poi lavorando a un piano di efficientamento e riorganizzazione della sanità per dare una vera identità agli ospedali". (ANSA).