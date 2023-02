Pnrr, 3 mln a Provincia Perugia contro i dissesti idrogeologici

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - Assegnati fondi alla Provincia di Perugia per 3 milioni di euro per realizzare opere contro i dissesti idrogeologici lungo la viabilità provinciale.

Tale finanziamento rientra nel Piano nazionale ripresa e resilienza - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".

Nell'ambito del Pnrr la Provincia è stata nominata Ente attuatore di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico.

In particolare sono stati assegnati finanziamenti per tre lavori di sistemazione dei dissesti: intervento Sp 207 di Cai Cambiucci, nel comune di Gubbio per un importo complessivo di 1.240.000 euro (di cui parte finanziato con altri fondi), per il risanamento e consolidamento del corpo stradale dal km 4+000 al km 8+000; Sp 421 di Collazzone per un importo di € 847.000 per lavori di ripristino per movimento franoso al km. 9+500 - opere di completamento; Sp 310 tratto 2 di Paciano, intervento di consolidamento del piano viabile per movimenti franosi nel comune di Paciano, per un importo di 870.000 euro.

Il dirigente del servizio Progettazione varia, espropri e demanio, Giovanni Solinas, è il Rup, responsabile unico dei procedimenti ed ha in carico la progettazione degli interventi, che verranno aggiudicati entro il mese di maggio 2023 per iniziare i lavori in estate.

"Queste risorse - afferma in una nota della Provincia il consigliere delegato alla Viabilità, Moreno Landrini - ci danno l'opportunità di mettere in sicurezza significative arterie provinciali e al tempo stesso migliorare il manto viabile delle stesse . L'obiettivo è sempre mettere in sicurezza tratti viari e nel contempo migliorarne le condizioni di percorribilità".

