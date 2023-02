(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 06 FEB - Al via le iniziative del "Marzo benedettino", dedicato a San Benedetto da Norcia.

Il 7 febbraio alle ore 17 le delegazioni di Norcia, Subiaco e Cassino, guidate dai sindaci Nicola Alemanno, Domenico Petrini ed Enzo Salera, saranno ricevute dal presidente della Camera Lorenzo Fontana a Montecitorio, accompagnati dai tedofori, amministratori e gonfaloni dei tre comuni. Sarà presenta anche una rappresentanza del monastero di San Benedetto in Monte di Norcia guidata dal priore Benedetto Nivakoff.

Mercoledì, invece, la fiaccola sarà benedetta da Papa Francesco nel corso dell' udienza generale in Vaticano alle 9.

Le delegazioni poi scenderanno nelle grotte vaticane per rendere omaggio alla tomba di San Pietro e del Papa emerito Benedetto XVI, recentemente scomparso e alle cui esequie hanno preso parte i primi cittadini delle città unite nel nome del Santo patrono d'Europa. A seguire raggiungeranno la Basilica papale di San Paolo fuori le Mura dove sarà reso omaggio alla tomba dell'apostolo Paolo.

Le delegazioni saranno quindi ricevute dall'Abate Dom Donato Ogliari e dall'arcirprete della Basilica, il cardinale James Michael Harvey.

La fiaccola benedettina sarà accesa a Norcia sabato 25 febbraio, per poi partire alla volta del Portogallo. (ANSA).