Lanciato allarme, troppo tempo per diagnosticare i tumori

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - Nel corso della giornata mondiale contro il cancro dall'Umbria si è alzato un grido d'allarme circa i tempi e la qualità delle diagnosi tumorali. La rete di associazioni Insieme Umbria contro il cancro ha raccolto i segnali "preoccupanti" che sono arrivati negli ultimi mesi dal fronte ospedaliero e ha organizzato una tavola rotonda a Foligno.

"Nel percorso diagnostico di un tumore - ha detto il prof.

Angelo Sidoni, direttore del reparto di Anatomia e Istologia patologica di Perugia - noi rappresentiamo un elemento insostituibile. Abbiamo chiesto una vera e propria mano alle associazioni: aiutateci a trovare risorse, perché è necessario garantire un turnover rispetto ai colleghi che stanno andando in pensione e acquisire nuove figure professionali, che la complessità della lotta ai tumori ha reso indispensabili".

Infine le tecnologie: "Si parla molto di medicina di precisione ma nel nostro caso rischia di essere vana senza il necessario supporto ad un'anatomia patologica di precisione".

"Reputiamo - ha precisato Cristina Gugnoni referente per la rete delle associazioni - che quello dell'anatomia patologica sia un ambito assolutamente silente e invisibile, quando invece è uno degli aspetti più importanti per conoscere il nome e il cognome del proprio tumore e le cure a cui si dovrà essere sottoposti.

Nel post pandemia la nostra sanità regionale sta arrancando circa i tempi d'attesa dell'anatomia patologica".

"La conoscenza del tumore di cui si è affetti - ha aggiunto Federico Cenci, presidente della Fondazione Avanti Tutta - merita una grande attenzione. Ora è necessario impostare il dialogo tra tutte le componenti".

Giuseppe Caforio, presidente di Aucc, che ha invitato tutti a concentrare le risorse materiali e professionali, prima che sia troppo tardi.

"Non c'è la voglia di mettersi in contrasto con il sistema sanitario regionale - ha spiegato la dottoressa Maria Gigliola Rosignoli, che a lungo ha ricoperto ruoli dirigenziali nel sistema sanitario regionale umbro - ma c'è la necessità di alzare un grido di dolore rispetto ad una situazione, che dopo il Covid, vede dei percorsi sanitari in forte sofferenza".

(ANSA).