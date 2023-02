Incontro a Terni con Gianni Cuperlo martedì 7 febbraio

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Partito Democratico con la piattaforma "Promessa Democratica" sarà a Terni per un incontro con elettrici ed elettori del Partito Democratico, "per discutere della proposta della mozione per il Congresso del Pd e ascoltare la voce di chiunque desideri partecipare al Congresso". L'incontro si svolgerà con inizio alle ore 18 nella sala del Consiglio comunale, in piazza Ridolfi.

Informazioni e programma della piattaforma al sito https://giannicuperlo.it/ (ANSA).