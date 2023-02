Ricette gluten free sui social, migliaia di follower per Anna

(ANSA) - PERUGIA, 04 FEB - "Ricreerò una ricetta tipica di ogni regione, partendo dalla sfida più grande: le castagnole tifernati, ma in versione gluten free. Per riuscire in questa impresa avrò bisogno di tanto incoraggiamento, quindi se volete seguirmi sui social la mia pagina è @io_speriamo_che_celiacavo sia su Instagram che su Facebook". Proprio il dolce simbolo del Carnevale sarà una delle sfide culinarie di Anna Morini, insegnante nella primaria di Trestina, celiaca, che spiega: "La mia diagnosi è arrivata 20 anni fa, anni in cui la celiachia era ancora poco conosciuta e non c'era sufficiente informazione a riguardo. Oggi, grazie anche ad Aic, associazione che tutela i diritti delle persone celiache, l'informazione è più diffusa, reperire prodotti confezionati e freschi sicuramente più facile".

"Non mi sono mai sentita malata - continua, in un comunicato - l'opportunità di risolvere questa situazione solo con la dieta attenta e priva di glutine, rende noi celiaci in un certo senso fortunati, rispetto a patologia ben più gravi. Cercavo un canale che mi permettesse di dialogare e confrontarmi con altre persone celiache come me, così mi è venuta l'idea di utilizzare i social. Ho creato così 'Friends Bakers', progetto che prevede la mappatura di tutti i forni e pasticcerie del senza glutine che operano sulla nostra penisola. Questo progetto ha avuto un grande riscontro e mi ha permesso di conoscere personaggi illustri del settore e di collaborare con loro. Nel frattempo sulle mie pagine continuo a dedicarmi alla preparazione di ricette che stanno avendo un grande riscontro. Ma ho molti progetti per questo 2023; intanto vorrei organizzare un nuovo evento gluten free proprio nella mia Città di Castello come quello dello scorso novembre a Roma. Sto lavorando per creare qualcosa di ancora più ambizioso, che vedrà la mia città al centro di tutto; diciamo un fiera nazionale annuale, ma che non voglio spoilerare troppo per il momento". (ANSA).