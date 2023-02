Umbra Acque, bollette non arrivate per problemi tecnici

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - Nei mesi di dicembre e gennaio "a causa di alcuni problemi tecnici legati ai suoi sistemi informatici, Poste italiane non ha recapitato le bollette a molti utenti di Umbra Acque". Lo ha reso noto la stessa azienda.

"Scusandoci per il disservizio che, ribadiamo, non dipende dalla nostra società - spiega Umbra Acque in una nota -, avvisiamo i nostri clienti che a breve riceveranno la bolletta del periodo di riferimento e di non tenere conto di eventuali solleciti che nel frattempo siano pervenuti. Quanto alla clientela con domiciliazione bancaria, Umbra Acque comunica di aver ricevuto i pagamenti in maniera regolare e anche in questi casi Poste italiane provvederà a inviare le bollette non ancora recapitate". (ANSA).