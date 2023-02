Pastorelli, Provincia Terni rottama cartelle ma Perugia no

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - "La Provincia di Terni applicherà la rottamazione per le cartelle esattoriali attuando quanto previsto dalla legge di bilancio 2023, mentre quella di Perugia, scegliendo il diniego, ha deciso di voltare le spalle ai cittadini in difficoltà": lo sottolinea il capogruppo della Lega all'Assemblea legislativa dell'Umbria, Stefano Pastorelli.

"Un plauso alla presidente Laura Pernazza, a tutta l'Amministrazione provinciale di Terni guidata dal centrodestra - dice Pastorelli in una nota - che ha deciso di applicare la rottamazione delle cartelle fino a 1.000 euro, elevate nel periodo dal 2000 al 2015: per queste il cittadino pagherà solo la somma iniziale escludendo sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Un atto di buonsenso, dettato dalla consapevolezza della difficoltà economica in cui si trovano tante famiglie, anziani, imprenditori, commercianti, che denota non solo capacità di amministrare, ma anche vicinanza al territorio e ascolto delle istanze dei suoi abitanti. Fa rabbia sapere che la Provincia di Perugia guidata dal centrosinistra della presidente Stefania Proietti abbia deciso di muoversi nella direzione opposta rispetto all'Amministrazione ternana, procedendo per il diniego allo stralcio delle cartelle esattoriali. Uno sgarbo a tanti cittadini perugini che ancora una volta saranno costretti a pagare per la scellerata gestione economica della cosa pubblica perpetrata negli anni dal Partito Democratico. La sinistra in Umbria - conclude il capogruppo leghista - si dimostra totalmente distaccata dalla realtà, indifferente al grido di aiuto che proviene da famiglie e imprese ed interessata esclusivamente ai propri interessi politici". (ANSA).