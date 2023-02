Meno 7,5% ricoverati Covid in Umbria nell'ultima settimana

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - Scendono ancora i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 119, meno 7,5 per cento nell'ultima settimana, mentre sono quattro i posti occupati nelle rianimazioni, più 27,3 per cento anche se solo con un paziente in più rispetto a venerdì scorso. E' quadro sul sito della Regione.

In discesa del 10,4 per cento, sempre su base settimanale, gli attualmente positivi, 1.438. Aumentano dello 0,2 per cento i morti per il virus dall'inizio della pandemia, 2.416.

Tamponi antigenici, più 0,1 per cento, e molecolari, dato invariato, non fanno registrare particolari variazioni nell'ultima settimana. (ANSA).