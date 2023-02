Amore, vita e pace al centro eventi valentiniani a Terni

(ANSA) - TERNI, 03 FEB - Presentato a Terni il calendario degli eventi valentiniani che avranno nella giornata del 14 febbraio il loro momento centrale.

"Il tempo che stiamo vivendo - ha detto il vescovo Francesco Antonio Soddu - è carico di preoccupazioni e tensioni, con all'orizzonte una guerra che ferisce le relazioni e mette a repentaglio il valore della pace. Pertanto intendiamo caratterizzare la festività di San Valentino attraverso un percorso orientato a riconsiderare l'amore, la vita e quindi la pace".

"Quest'anno - ha ancora spiegato il presule - sono le associazioni e i movimenti ecclesiali della nostra diocesi ad offrire le manifestazioni in calendario, avendo preso in considerazione la tematica che caratterizza le festività".

Presenti alla conferenza anche il sindaco Leonardo Latini e l'assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti.

"Tengo a sottolineare la forte collaborazione tra il Comune e la diocesi - ha detto il sindaco - San Valentino vogliamo che diventi un momento sempre più importante per la crescita e lo sviluppo di Terni".

"Gli eventi valentiniani - ha sottolineato l'assessore Agabiti - sono un'occasione importante per Terni e per l'intera Umbria.

Rendere speciale questo momento per omaggiare Terni e i ternani è fondamentale e in tal senso l'impegno della Regione è massimo".

Agabiti ha ricordato l'iniziativa di "Umbria libri love", per poi mostrare lo spot video con il claim "Terni amala a San Valentino e vivila tutto l'anno". "È in onda da ieri sui canali Sky, attraverso il quale vogliamo portare Terni e le sue bellezze fuori dai confini regionali", ha sottolineato l'assessore. "Dobbiamo continuate a lavorare su prospettive e progettualità future che porteranno Terni ad avere la centralità che merita", ha concluso Agabiti.

Gli eventi valentiniani sono già in corso e proseguiranno fino a domenica 26 marzo con la premiazione del settimo concorso nazionale e internazionale di poesie "Io amo di più".

La festa della promessa si terrà, invece, il 5 febbraio.

Il 12 febbraio il Pontificale e il 14 la messa in onore del santo degli innamorati con varie iniziative per celebrare il giorno di festa. (ANSA).