Lupo filmato alla periferia di Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - Un lupo che corre in un campo nell'immediata periferia di Foligno è stato ripreso in un video da un cittadino che lo ha poi condiviso nella pagina Facebook "Segnalazioni Foligno".

La zona è quella della frazione di Casevecchie, dove si trovano diversi campi, ma anche alcune abitazioni.

L'animale - da quanto si può vedere nel video - è un esemplare piuttosto grande.

"Creatura stupenda", "Bellissimo", "Bell'esemplare", alcuni dei primi commenti che accompagnano il video. Molti sottolineano che si tratta di un esemplare molto grande, mentre c'è chi esprime preoccupazione per eventuali problemi agli allevatori o anche per le persone che passeggiano in zona. (ANSA).