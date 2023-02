Sottosegretario Ostellari visiterà le carceri umbre

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Il sottosegretario alla Giustizia, con delega alle carceri minorili e al trattamento dei detenuti, sen. Andrea Ostellari, andrà in visita agli Istituti penitenziari umbri. Ad annunciarlo è il responsabile del Dipartimento sicurezza ed immigrazione per la Lega Umbria, il consigliere regionale Manuela Puletti.

"Il sottosegretario Andrea Ostellari - spiega Puletti - mercoledì 8 marzo, farà visita alle carceri di Terni e di Perugia, accogliendo nelle rispettive sedi anche la direzione dell'Istituto penitenziario di Spoleto e di Orvieto. Una giornata di confronto volta a illustrare e approfondire le evidenti difficoltà che le direzioni delle carceri umbre stanno vivendo ormai da anni, e che sempre più spesso la cronaca locale ci ricorda. I nostri Istituti penitenziari subiscono quotidianamente la carenza organica di diversi comparti, il sovraffollamento, la gestione sempre più problematica dei detenuti psichiatrici: queste le principali criticità che attraverso le interlocuzioni con i territori ci vengono evidenziate. Ringrazio il Sottosegretario Andrea Ostellari per la sensibilità dimostrata verso la nostra comunità" (ANSA).