Le iniziative della Camera di commercio per formazione al lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - Ha avuto inizio oggi l'edizione 2023 del "Cv lab - Formazione e Laboratori per un passo consapevole", promosso dalla Camera di commercio dell'Umbria in collaborazione con Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale) Umbria. Alla seconda edizione del corso partecipano cinque istituti: (Iis Cavour Marconi Pascal di Perugia, Itt Allievi Sangallo di Terni, Io rosselli Rasetti, Castiglione del Lago, liceo Properzio di Assisi, Itts Volta di Perugia) con oltre 450 studenti.

Martedì 31 si è svolto il primo appuntamento: "Il CV: strumento chiave nella ricerca del lavoro" (on-line). Il secondo è in programma mercoledì 8 febbraio, da titolo "Hard skills - Le competenze per avere successo nel mondo del lavoro" (on-line).

Il terzo, che sarà in presenza e dal titolo "Transizione post diploma: panorama delle opportunità nelle amministrazioni pubbliche, europee e nella formazione", si svolgerà presso l'Università - Its giovedì 16 febbraio.

Infine, lunedì 27 febbraio a Perugia a martedì 28 febbraio a Terni, in presenza, appuntamento con "Il colloquio di lavoro simulato".

L'educazione all'imprenditorialità è una delle competenze trasversali che da diversi anni la Camera di commercio dell'Umbria, attraverso le iniziative del servizio Orientamento al lavoro e alle professioni, contribuisce a stimolare e potenziare negli studenti umbri interessati dalle azioni di "Pcto"-Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

In particolare, l'Ente camerale propone alle scuole umbre alcuni format volti a ideare e simulare mini imprese, grazie alla collaborazione con Junior Achievement Italia, una Ong che da anni realizza a livello nazionale progetti e competizioni proprio in tale ambito. (ANSA).