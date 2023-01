Comune Città di Castello non applica stralcio cartelle

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 31 GEN - Il comune di Città di Castello ha deciso di non applicare lo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati dalla stessa Amministrazione all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Lo ha fatto con un provvedimento del Consiglio comunale adottato il 30 gennaio.

L'Ente ricorda che lo stralcio avrebbe comportato l'annullamento automatico delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. In particolare per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, avrebbe operato limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli semestrali. (ANSA).