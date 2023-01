Braccio escavatore danneggia cavalcavia sulla E45 a Promano

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - Il braccio meccanico di un escavatore, trasportato su un mezzo pesante, ha urtato e danneggiato le travi portanti di un cavalcavia, lungo la E45, nei pressi dello svincolo di Promano. Alcuni detriti, caduti sulla carreggiata, hanno provocato lievi danneggiamenti ai primi veicoli in transito causando, tra l'altro, un momentaneo blocco della circolazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Perugia e personale dell'Anas. E' stata temporaneamente chiusa la corsia di marcia della carreggiata sud, in direzione Perugia.

Per sicurezza la polizia stradale ha provveduto anche alla chiusura della strada comunale sovrastante per consentire al personale Anas le verifiche tecniche strutturali.

Al conducente ed alla società proprietaria del veicolo sono state contestate numerose violazioni al Codice della strada, tra cui il superamento dei limiti dimensionali senza la prevista autorizzazione, l'esercizio abusivo di un trasporto per conto terzi con veicolo non adibito a tale uso, la mancata iscrizione all'Albo trasportatori, per un totale di oltre 9.000 euro di sanzioni.

Al conducente, inoltre, oltre alla sospensione della patente di guida, sono state ritirate le carte di circolazione. Il complesso veicolare, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Per la stabilizzazione delle travi danneggiate è stato previsto uno scambio di carreggiata per permettere ad una ditta specializzata di mettere in sicurezza il cavalcavia. (ANSA).