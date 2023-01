Vescovo Norcia, da Castelli mi attendo collaborazione

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 30 GEN - "Dal nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, mi attendo che si confermi la bella ed efficiente collaborazione che si era instaurata con il suo predecessore Giovanni Legnini.

Ho avuto modo di parlare telefonicamente con Castelli e ho avuto un'ottima impressione": così il vescovo di Spoleto-Norcia, mons.

Renato Boccardo, sull'avvicendamento alla vertice della Struttura.

In occasione di un incontro con i giornalisti per San Francesco di Sales, il presule ha spiegato la sua posizione critica iniziale "era dettata dall'opportunità di procedere alla sua sostituzione". "Ovviamente - ha aggiunto - non ho nulla contro il senatore Castelli, come ho avuto modo di spiegare anche a lui stesso".

Il vescovo, infine, ha ricordato che è stato terminato il restauro del crocifisso di Nicola di Ulisse da Siena che si trovava nell'abbazia di Sant'Eutizio di Preci. Da marzo - ha annunciato - sarà esposto ai Musei vaticani, che si sono occupati del recupero dell'opera. (ANSA).