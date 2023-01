Sottosegretario Prisco, mi auguro conferma 41 bis Cospito

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - Si augura "che venga confermato il carcere duro" per Alfredo Cospito il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Anche per rimandare un segnale chiaro e deciso perché non è con la violenza che si trattano le condizioni" ha detto a Perugia parlando con l'ANSA.

"Le violenze non sono mai tollerate - ha sottolineato Prisco - e certo non è questo il Governo che si fa intimidire da chi le commette. Con chi le anima non si tratta. Mi preme anche esprimere tutta la solidarietà nei confronti delle Istituzioni e delle persone oggetto di violenza da questa presunta e sempre più chiara rete anarchica e soprattutto alle forze dell'ordine".

(ANSA).