Scende sotto a cento incidenza Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - In Umbria scende sotto a cento, tra il 20 e il 26 gennaio, l'incidenza delle infezioni da Covid per 100.000 abitanti, 99,7, meno 49 rispetto al dato di lunedì scorso, in base al monitoraggio della fondazione Gimbe. Che evidenzia anche una diminuzione dei nuovi casi, meno 32,9% rispetto alla settimana precedente (era meno 28,5 per cento alla precedente rilevazione).

Riguardo alle vaccinazioni, secondo Gimbe l'Umbria continua a fare peggio del resto del Paese per il tasso di copertura con quarta dose, del 23,6% contro la media Italia 30,7%.

La percentuale di popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 9,7% (media Italia 10,9%) cui aggiungere uno 0,9 per cento temporaneamente protetta in quanto guarita da meno di 180 giorni. (ANSA).