Morto in ospedale Perugia operaio caduto da scala

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - E' morto all'ospedale di Perugia un operaio di 56 anni che era stato ricoverato venerdì scorso dopo essere caduto da una scala sulla quale stava lavorando in un negozio di Ospedalicchio di Bastia Umbra dove la ditta della quale era dipendente era intervenuta per una perdita d'acqua. Le sue condizioni erano risultate gravi da subito e per questo si trovava in rianimazione.

Sull'incidente ha svolto accertamenti il personale specializzato dell'Usl. L'operaio era caduto da un'altezza non particolarmente elevata, due o tre metri. Battendo però la testa. Subito soccorso era stato trasportato all'ospedale di Perugia dove oggi è morto. (ANSA).