Mons. Boccardo chiede più voce cattolici in partiti

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 30 GEN - "La voce dei cattolici nei partiti non ha più la giusta rilevanza": è quanto ha detto il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, incontrando i giornalisti per ricordare il patrono San Francesco di Sales.

"Ci si interroga spesso - ha ricordato il presule, presidente della Ceu - sulla necessità di un partito cattolico o se è sufficiente la presenza dei cattolici nei partiti. È evidente che ci sia la presenza dei cattolici in politica, ma vedo che fanno fatica a farsi ascoltare e penso ad esempio ad alcuni grandi temi come il fine vita. È venuta meno l'incisività del pensiero cattolico".

Boccardo ha quindi evidenziato la "mancanza di una scuola politica, capace di formare figure di rilievo come Alcide De Gasperi o Giuseppe Toniolo". (ANSA).