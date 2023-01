Da Usa e Indonesia utenti portale disinfestazione Usl 1

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - Dalla Svizzera, dagli Stati Uniti ma anche da Indonesia e Russia hanno chiesto informazioni nel 2022 sul portale disinfestazione della Usl Umbria 1. Che ha fornito indicazioni a 230.472 utenti che si sono intrattenuti in 256.049 sessioni e visualizzando 303.854 pagine. Il 95%, degli utenti sono italiani ma risultano in aumento quelli di paesi esteri che hanno già raggiunto il 5%.

"La visibilità all'estero riguarda 156 paesi - spiega Alessandro Maria Di Giulio, responsabile dell'attività di disinfestazione della Usl Umbria 1 - di cui la Svizzera rappresenta il primo paese con 1.920 navigatori, la Germania al secondo posto con 1.514 persone, quindi gli Stati Uniti con 949 e la Francia con 607 utenti. L'Indonesia, primo paese asiatico con 466 visitatori, risulta come negli anni precedenti un utente particolarmente attento a queste problematiche. Nel 2022 entra nella top ten delle nazionalità la Russia al decimo posto.

L'interesse manifestato dai Paesi esteri indica la necessità del pubblico di ricevere informazioni qualificate sugli organismi infestanti in ambito sanitario in considerazione anche delle sempre maggiori implicazioni causate dalla globalizzazione e dai cambiamenti climatici".

"Tra gli argomenti di maggiore interesse - sottolinea Di Giulio - ci sono alcuni che riguardano gli organismi infestanti tra i quali, al primo posto, i calabroni con 20.343 visualizzazioni, seguiti dall'acaro della scabbia con 8.953 e dal ragno violino con 7.941. Altri argomenti, che denotano la sensibilità del pubblico, riguardano invece aspetti di salvaguardia dell'ambiente e di prevenzione sanitaria. Infatti, al secondo posto della classifica delle visualizzazioni di pagina c'è un articolo sulla 'valutazione dei rischi da utilizzo degli insetticidi' che ha ottenuto 18.470 visite e al quinto posto un altro sulla prevenzione e disinfestazione delle pulci ha raggiunto i 8.749 click".

La peculiarità del portale è la possibilità del pubblico di interagire nell'apposita bacheca poter porre domande ad esperti - in tutto 23 e collaborano a titolo gratuito - che sono in grado di fornire informazioni qualificate e dettagliate. (ANSA).