Ast "pronta" a evadere gli ordini di impianti

(ANSA) - TERNI, 28 GEN - Come da Piano industriale l'Ast "è pronta, non appena avverrà la firma dell'Accordo di programma, a evadere gli ordini di impianti, peraltro già in avanzata fase di trattativa con i diversi fornitori". Lo hanno reso noto la Regione Umbria, con la presidente Donatella Tesei il Comune di Terni, il sindaco Leonardo Latini, e la Direzione aziendale, il presidente Giovanni Arvedi.

La firma dell'Accordo di Programma, infatti - si legge in una nota congiunta -, permetterà la concretizzazione del Piano industriale e recherà un "notevole beneficio per Ast per il territorio ternano e per l'intera regione.

Proprio al fine di accelerare i tempi del rilancio industriale, è stato reso inoltre noto, Ast ha in questo periodo esaminato il mercato mondiale per acquistare, dal pronto, un impianto di laminazione a freddo, anche alla luce dell'attuale condizione industriale in cui si trova l'azienda, che ha strutture e personale per produrre 1.500.000 tonnellate di acciaio liquido, ma ad oggi fa "solo" 600.000 tonnellate di laminato a freddo. "L'urgenza di colmare tale gap ha portato la Direzione a reperire in Bahrein - si informa - un impianto di laminazione a freddo del valore di più di 100 milioni di euro che, ormai in arrivo, sarà in funzione entro l'anno".

"Anche su questa fondamentale e notevole accelerazione, come su tutti i miglioramenti apportati, i tecnici e le maestranze Ast - si sottolinea ancora nella nota congiunta - hanno dimostrato notevoli capacità ed impegno, preziosi in una realtà bisognosa di numerosi miglioramenti tecnico-strutturali.

L'importante concretizzazione dell'Accordo di Programma con i Ministeri avverrà con tutta probabilità entro il 28 febbraio prossimo, ed è l'apice del percorso - evidenziano Tesei, Latini ed Arvedi - che ha visto impegnati con determinazione e convinzione azienda, Regione Umbria e Comune di Terni". (ANSA).