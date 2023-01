Provincia Terni con bandiere a mezz'asta per Giorno Memoria

(ANSA) - TERNI, 27 GEN - Bandiere a mezz'asta sul palazzo che ospita la Provincia di Terni in occasione della Giornata della Memoria.

La presidente Laura Pernazza ha quindi sottolineato che "la Shoah è stato un dramma universale che non cesserà mai di riecheggiare nel mondo". "Ricordarlo ogni anno con la Giornata della Memoria - ha aggiunto - significa ribadire che il rispetto dell'uomo sull'uomo e la tolleranza sono valori sacri e validi in ogni luogo e in ogni epoca. Ricordare è quindi importante perché ci permette di riflettere sui terribili errori compiuti ai danni del popolo ebraico che per il suo sacrificio oggi rappresenta il dramma di tutti i popoli che patiscono persecuzioni e violenze. La Shoah ci dice che senza il rispetto dei diritti umani gli incubi più orrendi possono diventare realtà. Oggi si rende omaggio ai milioni di morti, ai lutti e alle indicibili sofferenze affrontate da persone innocenti, tra cui anche molti italiani. E' un messaggio che va lanciato anche alle giovani generazioni nate in epoche lontane da quelle della seconda guerra mondiale e distanti nella percezione e nella storia da quei tragici fatti, ma sono proprio loro che devono raccogliere il testimone della Shoah, portarlo nella propria vita e tramandarlo a chi verrà dopo. Solo così si perpetuerà il valore del ricordo che la Giornata della Memoria conserva e ci pone davanti - ha concluso Pernazza -, spingendoci a guardare al passato per costruire insieme un futuro più giusto e più umano".

