Maggioranza Regione, imbarazza speculazione Pd su sanità

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - "La speculazione politica perpetrata dal Pd umbro sul tema della sanità ha ormai raggiunto livelli imbarazzanti. Gli interventi in commissione della governatrice Donatella Tesei e dell'assessore Luca Coletto hanno chiarito una volta per tutte le gravissime responsabilità del precedente governo di sinistra nell'aver creato squilibrio e buchi di bilancio nei conti della sanità": è quanto sottolineano i capigruppo della maggioranza in Regione Stefano Pastorelli (Lega), Eleonora Pace (Fratelli d'Italia) e Francesca Peppucci (Forza Italia).

"Documenti alla mano - spiegano - Tesei e Coletto hanno evidenziato il deficit di 32 milioni di euro causato nel 2017, i 60 milioni nel 2018 e 65 milioni nel 2019, per un totale di quasi 160 milioni di euro di debiti accumulati in tre anni e senza il peso della pandemia. Se i bilanci sono risultati in pareggio è solo grazie al costante utilizzo di poste straordinarie per colmare i disavanzi strutturali. Risorse che in in questi anni sarebbero risultate sicuramente utili all'Umbria per garantire una risposta più efficace alla pandemia, per aumentare servizi o prestazioni e che invece sono andate perse per ripianare i debiti prodotti dalla gestione scellerata della sinistra. A questo squilibrio vanno sommati anche i 50 milioni di euro in più di spesa farmaceutica tra il 2015 e il 2019, criticità sulla quale l'assessore Coletto, insieme ai vertici regionali della sanità, sta lavorando per invertire la tendenza. Altra testimonianza della pesante eredità del passato sono i dati sulla mobilità, passata dai 25 milioni di attivo nel 2017 a -4 milioni di passivo nel 2019". “Considerazione a parte - continuano Pastorelli, Pace e Peppucci - la meritano i costi Covid. Tutte le regioni, a causa della pandemia e della recente impennata dei costi dell’energia, hanno evidenziato deficit nei bilanci della sanità. L’Emilia Romagna è sotto di oltre 800 milioni di euro, la Toscana di più di 600 milioni. Una criticità che contraddistingue tutto il Paese ma che, secondo gli esponenti del Pd, riguarderebbe solo l’Umbria. A smentire la sinistra locale ci ha pensato di recente anche Stefano Bonaccini, lanciando la richiesta di aiuto al Governo per coprire i 5 miliardi di euro che mancano alla sanità italiana. Ricordiamo le promesse fatte e non mantenute dall’ex ministro Speranza rispetto ai fondi da destinare alle regioni per far fronte alle spese Covid. Oggi quell’impegno è stato raccolto dal nuovo Governo di centrodestra, chiamato a risolvere le criticità ereditate. Il PD – concludono i capigruppo di maggioranza - la smetta di fare speculazione politica e si impegni in una opposizione seria e costruttiva”.