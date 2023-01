Bori (Pd), "Umbria creativa" fa tappa a Foligno il 30

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - "Fa tappa a Foligno il percorso partecipativo per 'Umbria creativa', la proposta di testo unico sulla cultura per far fare un passo in avanti alla tutela, allo sviluppo e alla diffusione dei beni, delle attività e dei valori della cultura in Umbria". Così Tommaso Bori (Pd-vicepresidente della commissione Cultura della Regione) annuncia "l'appuntamento previsto per lunedì 30 gennaio alle 18 presso lo Spazio Astra di via Mazzini 47. Ospite dell'iniziativa sarà l'europarlamentare Camilla Laureti".

"Quello di Foligno - spiega - è il secondo appuntamento di un tour che vogliamo fare coinvolgendo tutto il territorio regionale per incontrare operatori del settore ed esperti, per confrontarsi su una proposta di Testo unico sulla cultura che, al termine del percorso di partecipazione, sarà presentata in Consiglio regionale. L'obiettivo del documento è quello di semplificare e aggiornare il quadro normativo esistente. Si punta ad un provvedimento unico, che vada incontro alle realtà del settore, esponendole a rischi sempre minori e permettendo loro una programmazione a lungo termine. Il documento vuole essere un'opportunità per ripensare in modo strutturato e duraturo l'approccio nei confronti del settore. Con programmazione e finanziamento triennale e piani di attuazione annuali, il Testo unico vuole infatti incentivare la produzione culturale e creativa, favorire e facilitare l'impiego di processi innovativi per promuovere il pluralismo e la sperimentazione, contribuendo alla crescita economica, turistica e culturale della Regione. Ogni euro investito in cultura ha un effetto moltiplicatore tra 1,8 e 3, intorno al quale è necessario costruire anche le tutele per i lavoratori della cultura, troppo spesso esposti al precariato". (ANSA).