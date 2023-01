Acquasparta, progetti da 8 milioni per opere pubbliche

(ANSA) - ACQUASPARTA (TERNI), 26 GEN - Progetti per circa 8 milioni di euro per opere pubbliche da realizzare nel capoluogo comunale e nelle frazioni. E' quanto ha stabilito l'amministrazione comunale di Acquasparta.

"Stiamo lavorando - ha spiegato il sindaco, Giovanni Montani -per individuare tutte le risorse necessarie alla copertura dei progetti. Gli interventi potranno dare al nostro territorio un notevole miglioramento dei servizi e un aumento delle funzioni per il bene e l'interesse collettivo". Secondo quanto riferisce Montani - spiega una nota della Provincia - le fonti di finanziamento deriveranno da bandi vinti e assegnati, da risorse interne e dal Pnrr. "Uno sforzo molto importante - ha sottolineato il sindaco - che si è potuto realizzare anche grazie al supporto della Regione".

I progetti riguardano il rifacimento dei vicoli, il teatro all'aperto, l'illuminazione, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione dei giardini di Palazzo Cesi, l'apertura della Casa della cultura e della nuova biblioteca, e la costruzione di un nuovo asilo nido (1,5 milioni). A Configni il rifacimento del tratto stradale in dissesto, a Macerino, il miglioramento della strada, ancora a Configni e anche a Collemaggio il rifacimento stradale e del marciapiede, la riqualificazione della pavimentazione del corso principale di Acquasparta, la Casa della salute, con la ristrutturazione totale e il nuovo ascensore, quindi la ristrutturazione e la messa a norma del palazzetto dello sport, il rifacimento degli infissi, il miglioramento energetico e della sicurezza anti sismica della scuola.

Seguono poi l'allargamento della carreggiata di Strada del colle, la realizzazione di appartamenti a canone concordato a Casa Biagetti, la collocazione delle telecamere e della rete, la ristrutturazione edilizia e le nuove funzioni della stazione ferroviaria (oltre 1 milione di euro), la ristrutturazione dei fabbricati d'ingresso e della sorgente dell'Amerino. Lavori anche al parco del monumento ai caduti con la sistemazione delle mura, interventi per la digitalizzazione e l'efficientamento della rete digitale e del portale, il miglioramento dell'arredo urbano l'ecocompattatore. (ANSA).