Pd, già oltre 300 firme per Bonaccini in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - "Un ottimo inizio per la campagna di sottoscrizione della candidatura di Stefano Bonaccini alla carica di segretario nazionale del Partito democratico. In Umbria sono state raccolte e inviate oltre 300 firme in questa prima fase. Si tratta di un ottimo risultato sul quale continueremo a lavorare, al fine di costruire una comunità democratica coesa e forte, in grado di costruire un'alternativa a questa destra che, sia a livello nazionale che locale, sta deludendo tutti gli italiani e non solo i propri elettori". Così la capogruppo del Partito democratico all'Assemblea legislativa, Simona Meloni, con i consiglieri Michele Bettarelli e Fabio Paparelli, in merito "al dibattito riguardante il prossimo congresso nazionale".

"Una sfida - osservano i consiglieri - che il Pd non deve trasformare in una conta, ma in un vero momento di confronto tra idee e contenuti, con l'obiettivo di costruire un'alternativa progressista ad un centrodestra già paralizzato". (ANSA).