Meno 11 gradi nella notte a Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 25 GEN - Il freddo e il gelo attanagliano la Valnerina umbra che due giorni fa è finita sotto 60 centimetri di neve, oltre un metro sulle zone montane dell'Appennino. Nella notte fra martedì 24 e mercoledì 25, alle ore 2, la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale, ha registrato a Cascia la temperatura minima di -11 gradi. E anche negli altri borghi della zona la colonnina di mercurio è finita abbondantemente sotto lo zero: -5,2 a Monteleone di Spoleto e -4,5 a Norcia.

E' andata un po' meglio nel resto della regione, dove le minime - fatta eccezione per il lago di Piediluco (-3,5 gradi) - si sono attestate poco sopra lo zero, in alcune località non sono scese sotto i 5 gradi. Sul fronte meteo per le prossime 36 ore non sono attesi fenomeni particolari. (ANSA).